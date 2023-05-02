Бажанова Виктория Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бажанова
- Имя
- Виктория
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129752. БАЖАНОВА, ВИКТОРІЯ михайлова. К. Рязанск. у., сл. Троицкой, 20 л., рд. въ г. Екатеринославлѣ; — Москов. С. П. 2 Сент. 909, 54, 57 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 2 г. Исп. 12 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.