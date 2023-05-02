Соболев Игнатий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соболев
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28972. СОБОЛЕВ, ИГНАТИЙ ФЕДОРОВИЧ, 32 л. Гр. Свияжск. у., Таньковск. в., с. Майдан; — Н. С. 4 уч. Свияжск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. условно.
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