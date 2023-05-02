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Кузнецов Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7321. КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 30 л., Никольск. у., Кишинск. в., с. Горки-Кукуя. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 дек. 923.

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