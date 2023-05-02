Вовненко Максим Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вовненко
- Имя
- Максим
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1111. Вовненко Максим Фомич, 19 л., Кубанск. окр., Ново-Покровск. р. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 6/ХІІ—26.
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