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Корочевский Иван Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корочевский
Имя
Иван
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6652. КОРОЧЕВСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ, 17 л., г. Гомеля, Брянск. Губсуд, Ст. ст. 180 п. «б» и 184 ч. 2, лиш. св. 10 л., Исп. 5 ноября 923.

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