Двухъименный Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Двухъименный
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37760. ДВУХЪИМЕННЫЙ, ВАСИЛІЙ Яковлевъ. К. Донецк. окр., Головокалитвенск. в., пос. Демниковъ, 38 л., рд. т. же окр. и в., въ сл. Головой; — Новочеркасск. О. С., 152, 236 и 1 ч. 942 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 64417, арест. отд. 3 г. Исп. 17 Янв. 909. | 904 2657 170¹ М. | 99 26308 169 М.
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