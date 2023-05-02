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Двухъименный Василий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Двухъименный
Имя
Василий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
17 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
37760. ДВУХЪИМЕННЫЙ, ВАСИЛІЙ Яковлевъ. К. Донецк. окр., Головокалитвенск. в., пос. Демниковъ, 38 л., рд. т. же окр. и в., въ сл. Головой; — Новочеркасск. О. С., 152, 236 и 1 ч. 942 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 64417, арест. отд. 3 г. Исп. 17 Янв. 909. | 904 2657 170¹ М. | 99 26308 169 М.

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