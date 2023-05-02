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Логунов Диомид Меркурьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логунов
Имя
Диомид
Отчество
Меркурьевич
Дата исполнения приговора
17 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8186. ЛОГУНОВ ДИОМИД МЕРКУРЬЕВИЧ, 36 л., Кузнецк. у., Кольчугинск. в., д. Устюжанина. Н. С. 2 уч. Кузнецк. у. Ст. 143, лиш. св. 6 л. Исп. 17 мая 923.

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