Усатов Владимир Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усатов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 547
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95752. УСАТОВЪ, ВЛАДИМІРЪ НИКИтинъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Слободск. у., Федосѣевск. в., д. Коркинской, 26 л., рд. т. же у., на зав. Холуиницкомъ; — Вятск. О. С., 134, 135, 149, 152 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 957520, арест. отд. 8½ г. Исп. 28 Февр. 908. | 907 г. Г. С. 2 уч. г. Вятки, тюр. 4 м. | 905 92564 1647 У. | 97 19967 169 М. | 905 43670 169 М.
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