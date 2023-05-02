Пичугина Юлия Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пичугина
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7735. ПИЧУГИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 20 л., Томск. у., Богородск. в., с. Дятлово. Томск. Губсуд. Ст. 171 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 окт. 923.
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