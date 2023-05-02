Шапоньянц Степан Богдасарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шапоньянц
- Имя
- Степан
- Отчество
- Богдасарович
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8135. ШАПОНЬЯНЦ, СТЕПАН БОГДАСАРОВИЧ, 27 л. Гр. Ахалкалакск. у., Араглоунск. в., д. Корк; - Астраханск. Ревтриб. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 25 дек. 919.
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