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Вавровский Антон Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавровский
Имя
Антон
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
02 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
38063. ВАВРОВСКІЙ, АНТОНЪ ИГНАТЬевъ. К. Липнов. у., гм. Новогродъ, д. Цѣхоцинъ, 44 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Страхово; — Гм. С. 1 окр. Рыпин. у., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 6 в. Исп. 2 Мая 905.

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