Анисимов Александр Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129538. Анисимовъ, Александръ Ильинъ. К. Новгородск. у., Марьинск. в., д. Горокъ, 27 л.; — СПБ. У. М. С. 3 уч. 3 Окт. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909.
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