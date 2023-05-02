Иванов Адриан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82625. ИВАНОВЪ, АДРІАНЪ СЕМЕновъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Стараго-Оскола; — Харьков. О. С., 25 Янв. 911, 1 ч. 1647, 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Мая 911. | 908 104876 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 104875. | 902 96698 1655 У. | 98 1503 169 М. | 901 2842 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 52103 и 99 г. № 26943.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.