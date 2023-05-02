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Иванов Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5109. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 40 л., Вышневолоцк. у., Парьевск. в., д. Новосильцы. Н. С. 10 р. Вышневолоцк. у. Ст. 143, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 июня 923.

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