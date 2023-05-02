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Некрасов Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Некрасов
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5017. Некрасов Федор Григорьевич, 18 л. Гр. Зубцовск, у., Столыпинск, в., д. Подолово; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража, прин. раб. 5 м. Исп. 10 дек. 919.

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