Каинов Савелий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каинов
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34201. КАИНОВЪ, САВЕЛІЙ ИЛЬИНЪ. К. Чистопольск. у., Сѣделькинск. в., с. Тоябы, 20 л.; — Самарск. О. С., 140, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1 г. Исп. 15 Нояб. 907. | 904 32956 1655 У. | 903 22548 1647 У. | 902 13221 170¹ М. | 901 27879 169 М.
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