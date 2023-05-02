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Моторо Леон Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моторо
Имя
Леон
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4849. Моторо Леон Алексеевич, 43 л. Гр. Лепельск. у. Богейковск. в., д. Клещино; — П. С. 3 уч. Лепельск. у. Кража, лиш. св. 1 у/а г. Исп. 28 февр. 919.

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