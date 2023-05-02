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Миллер Конрад Каспарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миллер
Имя
Конрад
Отчество
Каспарович
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
26634. МИЛЛЕР, КОНРАД КАСПАРОВИЧ, 58 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Красный-Яр; — Р. Т. Обл. немц. Повол. Контр-револ., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 нояб. 920.

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