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Борисов Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45383. БОРИСОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Моршянска, 18 л., рд. въ с. Расказовѣ, Тамбов. у.; — Курск. О. С. (въ 3 р.), 140, 152 и 1 Ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 13 Апр. 905. | 904 48037 169 М. | 903 62422 169 М.

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