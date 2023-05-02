Амирхасов Сергей Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амирхасов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44850. АМИРХАСОВЪ, СЕРГѢЙ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Шуши, 45 л.; — Помощн. М. С. 2 Миров. отд. г. Тифлиса (во 2 р.), 12, 13, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. Помощн. М. С. 1 Мир. отд. г. Тифлиса отъ 21 Дек. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 19 Янв. 905.
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