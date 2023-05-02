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Амирхасов Сергей Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амирхасов
Имя
Сергей
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
19 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44850. АМИРХАСОВЪ, СЕРГѢЙ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Шуши, 45 л.; — Помощн. М. С. 2 Миров. отд. г. Тифлиса (во 2 р.), 12, 13, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. Помощн. М. С. 1 Мир. отд. г. Тифлиса отъ 21 Дек. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 19 Янв. 905.

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