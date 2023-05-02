Виксон Гедель Мордков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виксон
- Имя
- Гедель
- Отчество
- Мордков
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23463. НИКСОНЪ, ГЕДЕЛЬ МОРДКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 24 л.; — Сѣдлецк. О. С., 134, 133, 1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 15 Янв. 907. | 904 57327 1655 У. | 900 51083 169 М. | 903 1352 170 М.
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