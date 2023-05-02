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Левчук Иван Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левчук
Имя
Иван
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
09 май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
2362. ЛЕВЧУК, ИВАН РОМАНОВИЧ, 34 л. Гр. б. Витебск. г., м. Коханово;—Р. В. Т. Т. Александровск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 3 г. Исп. 9 мая 922.

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