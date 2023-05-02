Столяров Иван Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Столяров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50778. СТОЛЯРОВЪ, ИВАНЪ ЕФИМОВЪ. К. Верхотурск. у., Нижне-Тагильск. в. и зав., 32 л.; — Екатеринбург. О. С. (во 2 р.), 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Мая 905. | 96 77868 170 М.
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