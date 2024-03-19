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Забавин Ефим Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забавин
Имя
Ефим
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
72748. ЗАБАВИНЪ, ЕФИМЪ ВАСИЛЬевъ. К. Нерехтск. у., Игнатовск. в., д. Паниной, 27 л.; — Г. С. 2 уч. г. Ив.-Воснесенска, Шуйск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 13 Сент. 907.

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