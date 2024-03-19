Божок Федор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожок Федор Григорьев

Божок Федор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Божок
Имя
Федор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130168. БОЖОКЪ, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬевъ. К. Одесск. у., Анчекракъ-Ильинск. в., с. Парутина, 20 л.; — Г. С. 2 уч. г. Николаева Херсон. г., 1 п. 13, 14, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close