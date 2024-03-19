Божок Федор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Божок
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130168. БОЖОКЪ, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬевъ. К. Одесск. у., Анчекракъ-Ильинск. в., с. Парутина, 20 л.; — Г. С. 2 уч. г. Николаева Херсон. г., 1 п. 13, 14, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Сент. 909.
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