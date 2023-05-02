Захарец Софрон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захарец
- Имя
- Софрон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46859. ЗАХАРЕЦЪ, СОФРОНЪ ГРИГОРЬевъ (онъ же Салій). К. Житомірск. у., Солотвинск. в., с. Великой-Татариновки, 58 л.; — Кіевск. С. П. 149 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 28 Мая 905.
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