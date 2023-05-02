Ткаля Семен Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаля
- Имя
- Семен
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139992. ТКАЛЯ, СЕМЕНЪ МАКСИМОВЪ. К. Изюмск. у., в. и с. Великой-Камышевахи, 28 л.; — У. Чл. О. С. по Изюмск. у. 3 Окт. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 20 Окт. 909. | 906 66383 169 М.
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