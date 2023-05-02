Петрович Владислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрович
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86077. ПЕТРОВИЧЪ, ВЛАДИСЛАВЪ (ВЛАдимиръ) Францевъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Минска; — Минск. О. С., 15 Марта 911, 16¹ и 170¹ М., тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 7 Мая 911. | 908 38502 1647 У. | 93 52297 169 М.
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