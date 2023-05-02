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Матонин Петр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матонин
Имя
Петр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
25 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6918. Матонин Петр Никитич, 34 л., Красноярск. окр., Балахтинск. р., д. Атамановск. Н. С. 10 уч. Красноярск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 25/Ѵ—26.

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