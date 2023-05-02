Якупов Абуталип
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якупов
- Имя
- Абуталип
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 486
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142145. ЯКУПОВЪ, АБУТАЛИПЪ (ТАЛИПЪ) (онъ же Мухаметваліевъ). Лиш. ос. пр. изъ башк. д. Уразбахтины, Каранкуповск. в., Уфимск. у., 27 л.; — Уфимск. О. С. 4 Сент. 909, 114, 9 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 47247. | 903 103962 1655 У. | 900 76585 1655 У. | 99 31863 172 М. | 97 66273 169 М.
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