Якупов Абуталип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкупов Абуталип

Якупов Абуталип

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якупов
Имя
Абуталип
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 486
Источник
Скан
Оригинальная запись
142145. ЯКУПОВЪ, АБУТАЛИПЪ (ТАЛИПЪ) (онъ же Мухаметваліевъ). Лиш. ос. пр. изъ башк. д. Уразбахтины, Каранкуповск. в., Уфимск. у., 27 л.; — Уфимск. О. С. 4 Сент. 909, 114, 9 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 47247. | 903 103962 1655 У. | 900 76585 1655 У. | 99 31863 172 М. | 97 66273 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close