Смагин Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смагин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 115157. СМАГИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНдровъ, 25 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Воронеж. у., Придаченск. в., с. Сѣнного, рд. въ г. Воронежѣ; — Воронеж. О. С., 25 Апр. 911, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 25 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 67060. | 909 1 19032 169 М. | 903 101653 169 М. | 907 7620 1642 У. | 903 17111 169 М. | 906 31568 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., на печ. въ 905 г. № 83805.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.