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Ситников Александр Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ситников
Имя
Александр
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
15 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
11327. Ситников Александр Леонтьев., 18 л., Сибирск. кр., Красноярск. окр., Манск. р., с. Кускун. Красноярск. Окр. С. Ст. 136, л. с. 6 л. 15 апр. 927.

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