Тестов Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тестов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12496. Тестов Николай Александрович, 20 л., Череповецк. у., Щетинск. в., с. Санникова. Н. С. 4 уч. Череповецк. у. Ст. 2 г. 86, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 27/Х—26.
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