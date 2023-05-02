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Солохина Евдокия Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солохина
Имя
Евдокия
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
08 апрель 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
7999. СОЛОХИНА, ЕВДОКИЯ ИГНАТЬЕВНА, 26 л. Гр. Пермск. у., Сергинск. в., д. Опалихи; — Н. С. 6 уч. Пермск. у. Самогон, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 8 апр. 921.

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