Кощеев Леонтий Аверьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кощеев
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Аверьянов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134503. КОЩЕЕВЪ, ЛЕОНТІЙ АВЕРЬЯНОВЪ. К. Пензен. у., Чернцовск. в., д. Матвѣевки, 35 л.; — З. Н. 3 уч. Пензен. у. 15 Марта 909, 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909.
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