Михайлов Федор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2158. МИХАЙЛОВ, ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 28 л. Гр. Гдовск. у., Вельск. в., д. Ст. Кратково; —Н. С. 8 уч. Гдовск. у. От 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 3 ноября 922.
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