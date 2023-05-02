Березин Алексей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 369. БЕРЕЗИН, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 22 л. Гр. Белозерск. у.;—Р. В. Т. Т. Волжск. окр. Хищение. лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 8 февр. 922.
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