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Бойков Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойков
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
774. БОЙКОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 20 л. Гр. Валдайск. у., Наволокск. в., с. Небылицы; — Н. С. 4 уч. Валдайск. у. Грабеж, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 окт. 919.

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