Бойков Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 774. БОЙКОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 20 л. Гр. Валдайск. у., Наволокск. в., с. Небылицы; — Н. С. 4 уч. Валдайск. у. Грабеж, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 окт. 919.
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