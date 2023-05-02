Розвора Шляма Борухов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розвора
- Имя
- Шляма
- Отчество
- Борухов
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 503
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26004. РОЗВОРА, Шляма Боруховъ. Мѣщ. (торгов.), 36 л.; род. и жилъ въ г. Варшавѣ; приг. Съѣзд. М. С. г. Варшавы (во 2 р.), за укрыв. кражи, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 9 Февр. 1887 г.
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