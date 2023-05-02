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Трофимов Алексей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Алексей
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 596
Источник
Скан
Оригинальная запись
27701. ТРОФИМОВЪ, Алексѣй. Кр. Новоржев. у., Аксеновск. в., д. Подберезы (хлѣбопаш.), 26 л.; приг. М. С. 1 уч. Новоржев. окр., за участ. въ кражѣ, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 19 Нояб. 1886 г.

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