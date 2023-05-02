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Файдрахманов Хвабибрехман Файдрахманович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Файдрахманов
Имя
Хвабибрехман
Отчество
Файдрахманович
Дата исполнения приговора
__ январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12447. ФАЙДРАХМАНОВ ХВАБИБРЕХМАН ФАЙДРАХМАНОВИЧ, 25 л., Арск. к., Балтасинск. в., с. Киллинского. Саратовск. Губревтриб. Ст. ст. 114а, 180 п. «з», лиш. св. 10 л. П. в. з. с. І—23.

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