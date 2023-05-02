Бохняк Антон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бохняк
- Имя
- Антон
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36052. БОХНЯКЪ, АНТОНЪ (ЛУКИНЪ) (онъ же Бохенъ и Бохинъ) (внѣбр.), К. Холмск. у., гм. и пос. Реіовецъ, 20 л., рд. т. же у., гм. Жмудь, въ д. Молодутинъ; — Люблин. О. С., 114, 140, 152, 9, 1653 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 3 Янв. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 139123, постанов. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 57580. | 906 981 1655 У. | 904 64900 169 М. | 904 95238 172 М.
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