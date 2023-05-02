Бадаев Георгий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадаев Георгий Федорович

Бадаев Георгий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадаев
Имя
Георгий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1280. Бадаев Георгий Федорович, 32 л., Читинск. окр., Карымск. р., с. Туринского. Н. С. Карымск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close