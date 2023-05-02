Хришков Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хришков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140895. ХРИШКОВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Тулы, 28 л.; — Г. С. г. Серпухова 17 Окт. 909, 4 и 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Нояб. 909.
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