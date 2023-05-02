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Шилин Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилин
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8223. ШИЛИН, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 39 л. Гр. Зарайск. у., Дединовск. в.; - Н. С. Сущевско-Мариинск. р-на 2 Ямск. отд. г. Москвы. Мошеннич., штр. 1000 р.

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