Миронов Дмитрий Львов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Львов
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33712. МИРОНОВЪ, ДМИТРІЙ ЛЬВОВЪ (онъ же Москвинъ). Мщ. г. Шуи, 44. л.; — Шуйск. Г. С. (въ 9 р.), 49 М., тюр. 2 н. Исп. 24 Марта 905. | 900 53469 49 М. | 94 66241 49 М. | 97 55860 172 М. | 93 58194 173 М. | 96 76453 172 М. | 92 49926 169 М. | 94 66242 49 М. | 90 35315 1358 У.
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