Лифшиц-Озерский Авраам Аронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лифшиц-Озерский
- Имя
- Авраам
- Отчество
- Аронович
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8129. ЛИФШИЦ-ОЗЕРСКИЙ АВРААМ АРОНОВИЧ, 19 л., г. Стародуба. Н. С. 4 уч. Стародубск, у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 авг. 923.
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