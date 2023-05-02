Андреев Маркел Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Маркел
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70747. АНДРЕЕВЪ, МАРКЕЛЪ ЕФИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Самарск. у., Старо-Буянск. в. и с., 31 г.; — Самарск. О. С., 1 ч. 269¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 18 Янв. 907 г., тюр. 10 м. Исп. 6 Іюня 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.