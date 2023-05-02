Воейченков Федор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоейченков Федор Павлов

Воейченков Федор Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воейченков
Имя
Федор
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45800. ВОЕЙЧЕНКОВЪ, ФЕДОРЪ ПАВловъ. К. Медынск. у., Алферовск. в., д. Ивановской, 24 л.; — Г. С. 2 уч. г. Севастополя, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close