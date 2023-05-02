Деменчук Нестор Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деменчук
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- __ август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2530. ДЕМЕНЧУК НЕСТОР НИКИФОРОВИЧ, 32 л. Рд. в Гродненск. г., Брест-Литовск. у., Чемеринск. в. и с. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 143, 2 ч. 184, 220, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. в августе 924.
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